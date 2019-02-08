Ляшко розказав, чим би він займався, якби не став політиком



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Дома у Олега Ляшка живуть 11 собак Фото: Олег Ляшко / facebook.com

Найголовніші складові щастя для Ляшка – це сім’я та собаки

Кандидат у президенти Олег Ляшко розказав «Главкому», що якби не був політиком, тримав би притулок для собак.

Вдома у політика вже 11 собак, четверо з яких взяті з притулків для тварин або просто з вулиці. Одну з наймолодших собак, за словами Ляшка, принесла додому як придане його дружина Росіта після того, як вони розписалися в минулому році.

Він також розказав, що найголовнішим своїм досягненням у житті вважає народження доньки. А найголовніші складові щастя – це сім’я, спілкування з людьми, собаки. Він додав, що для щастя йому не потрібні гроші, бо «на хліб з маслом у нього є. «Для щастя мені потрібно, щоб гроші були у людей», - додав він.

Він зазначив, що найбільше в житті боїться «Господа Бога і турбулентності».

І наголосив, що за будь-якого розкладу не піде з політики: «Не сподівайтеся, цього не буде».

25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Радикальної партії Олега Ляшка на пост президента України.

Нагадаємо, політик Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами. Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандали, бійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.

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