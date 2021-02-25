Ляшко розповів, як почуваються перші вакциновані лікарі

Наразі розпочато вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зателефонував лікарям, яких вакцинували першими в Україні.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими... Поцікавився станом після щеплення – усі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу», - написав посадовець.

За його словами, до своєї місії бути першими медики поставились як до професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють ситуацію і щодня бачать ризики, пов’язані з коронавірусною хворобою.

Заступник міністра уточнив, що спілкувався з реаніматологом із Черкас Євгеном Горенком, лікаркою мобільної бригади з Вінниці Людмилою Бойко та лікарем із Чернігова Ігорем Кузіним.

Ляшко додав, що наразі розпочато вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Також, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.