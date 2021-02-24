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    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу

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    На Житомирщині почалася кампанія вакцинація від коронавірусу - На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    На Житомирщині почалася кампанія вакцинація від коронавірусу
    Фото: Віталій Бунечко

    На першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області

    У середу, 24 лютого, у Житомирській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.

    Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в Facebook.

    «Житомирська область однією з перших в Україні починає вакцинацію від коронавірусу. Тільки що в Житомир доставили першу партію вакцин, що складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield)», – повідомив він.

    За словами очільника області, на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області, а першими будуть вакциновані понад 900 медиків, які працюють з хворими Covid-19.

    «Вакцинації будуть здійснювати лікарі мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання з імунізації різними вакцинами від Covid-19», – додав він.

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    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу
    Фото: Віталій Бунечко

    Також, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Теги: Київщина Житомир навчання Facebook щеплення коронавірус Віталій Бунечко
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