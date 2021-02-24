На Житомирщині почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу

На Житомирщині почалася кампанія вакцинація від коронавірусу

На першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області

У середу, 24 лютого, у Житомирській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в Facebook.

«Житомирська область однією з перших в Україні починає вакцинацію від коронавірусу. Тільки що в Житомир доставили першу партію вакцин, що складається з 17,3 тисячі доз препарату виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield)», – повідомив він.

За словами очільника області, на першому етапі планується вакцинувати понад 3600 жителів області, а першими будуть вакциновані понад 900 медиків, які працюють з хворими Covid-19.

«Вакцинації будуть здійснювати лікарі мобільних бригад, які пройшли відповідне навчання з імунізації різними вакцинами від Covid-19», – додав він.

Також, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.