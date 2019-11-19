Кримінальною справою проти Ляшка влада намагається залякати незгодних, - Кошулинський



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Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль»

Влада боїться силового протистояння, боїться будь-яких найменших порухів в їхню сторону, - ексдепутат

Кримінальною справою та можливим арештом лідера радикальної партії Олега Ляшка влада намагається залякати опонентів.

Так прокоментував вручення прокуратурою підозри Олегу Ляшку за бійку з Андрієм Герусом ексдепутат, член партії «Свобода» Руслан Кошулинський.

«Чи влада у такий спосіб хоче залякати? Так, напевно. Напевно, вона боїться силового протистояння, боїться будь-яких найменших порухів в їхню сторону. Звісна річ»,- сказав Кошулинський.

Коментуючи причину інциденту Ляшка з Герусом, що стався через поправку Геруса до законопроекту, що дозволила відновити імпорт електроенергії з Росії, Кошулинський наголосив - торгівля з країною-агресором є неприпустимою.

«Це неприпустимо, коли агресору даються преференції, в агресора закуповується енергетика, тобто електроенергія. Це, по-перше, вбивання свого виробника. Ви знаєте наслідки, які вже «Енергоатом» отримав після цього, після цих речей. Тобто, ми вже втрачаємо», - сказав Кошулинський.

Він також зазначив, що через імпорт електроенергії з РФ Україна ризикує втратити підтримку європейських партнерів і вони можуть скасувати санкції проти Росії, введені за окупацію нею Криму та частини Донбасу. «Ми можемо втратити підтримку наших європейських партнерів, які через санкції, які вони застосовують до Московії, також втрачають. У них виникає запитання: чому ми маємо втрачати свої якісь кошти, які ви собі дозволяєте торгувати з так званим агресором, якого ви так називаєте? Тому ми можемо дуже мати негативні наслідки», - сказав ексдепутат.

Нагадаємо, сьогодні Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль» і направила до суду клопотання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. 6 листопада у VIP-терміналі аеропорту «Бориспіль» лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко побився з депутатом Андрієм Герусом, якого він звинуватив у імпорті російської електроенергії, що був відновлений через внесену депутатом поправку до закону.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.