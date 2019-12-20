Люди в масках влаштували обшук у спортклубі «5 елемент», який пов’язують з Порошенком



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Обшуки у фітнес-клубі 5 елемент силовики провели вранці 20 грудня Фото: facebook.com/garik.korogodskiy

Силовики поки не коментують обшуки в спортивному клубі

Сьогодні вранці, 20 грудня, люди в масках, які назвалися співробітниками СБУ, увійшли до будівлі спортклубу «5 елемент», про що написав у своєму Facebook відомий столичний бізнесмен Гарік Корогодський.

«Наліт СБУ (так вони представилися) на фітнес 5 елемент. Так, це бізнес Порошенко. Так, я не люблю П. сильно, і ви це знаєте. Але - перевіряючі відмовилися показати юристам хоч який-небудь документ. Так, у них автомати. Мені зірвали тренування, ну ладно, х... з ним. Але точно також прийшли в наш офіс в 15-му році. Пам'ятається, наш Рома охоронець двох отп…зділ», - написав Гарік Корогодський.

У самому клубі про обшуки не розповіли, але на сторінці «5 елементу» у Фейсбук з'явилося повідомлення, що «клуб уже працює в звичайному режимі».

Інших подробиць і повідомлень про обшуки на даний момент поки немає. Як стверджують користувачі в коментарях до посту Когородского, в клуб тимчасово не пускали, однак близько 10:45 «5 елемент» запрацював у звичайному режимі.

Зазначимо, у фітнес-клубі «5 Елемент», що знаходиться у Києві за адресою вулиця Електриків, 29а, вже проходили обшуки 19 липня 2019 року. Обшук проводили співробітники НАБУ. В цьому ж будинку знаходиться приймальня народного депутата Олексія Порошенка, сина екс-президента України.