Мадуро вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки»



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро Фото: AFP

Президент Венесуели закликав провести національний день діалогу і пропозицій

Президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинна поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб «виправити помилки посеред битви». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

Мадуро закликав 4 і 5 травня 2019 провести «національний день діалогу, дій і пропозицій». Він заявив, що чекає пропозицій для «великого плану змін у рамках Боліваріанської революції».

«Я хочу прийняти план, щоб змінити все, поліпшити все, виправити помилки посеред битви», - заявив чинний президент Венесуели.

Його заклик адресований до Єдиної соціалістичної партії Венесуели, регіональним властям і альянсу Великому патріотичному поясу Симона Болівара. Мадуро їх закликав назвати йому свої пріоритети для плану змін у країні.

Як повідомлялось, під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.