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    Мадуро вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки»

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    <span>Президент Венесуели Ніколас Мадуро</span> - Мадуро вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки»
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро
    Фото: AFP

    Президент Венесуели закликав провести національний день діалогу і пропозицій

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинна поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб «виправити помилки посеред битви». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

    Мадуро закликав 4 і 5 травня 2019 провести «національний день діалогу, дій і пропозицій». Він заявив, що чекає пропозицій для «великого плану змін у рамках Боліваріанської революції».

    «Я хочу прийняти план, щоб змінити все, поліпшити все, виправити помилки посеред битви», - заявив чинний президент Венесуели.

    Його заклик адресований до Єдиної соціалістичної партії Венесуели, регіональним властям і альянсу Великому патріотичному поясу Симона Болівара. Мадуро їх закликав назвати йому свої пріоритети для плану змін у країні.

    Як повідомлялось, під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

    Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

    Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

    партії президент Хуан Гуайдо
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