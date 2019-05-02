Мадуро вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки»
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Президент Венесуели закликав провести національний день діалогу і пропозицій
Президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинна поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб «виправити помилки посеред битви». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єдиної соціалістичної партії Венесуели.
Мадуро закликав 4 і 5 травня 2019 провести «національний день діалогу, дій і пропозицій». Він заявив, що чекає пропозицій для «великого плану змін у рамках Боліваріанської революції».
«Я хочу прийняти план, щоб змінити все, поліпшити все, виправити помилки посеред битви», - заявив чинний президент Венесуели.
Його заклик адресований до Єдиної соціалістичної партії Венесуели, регіональним властям і альянсу Великому патріотичному поясу Симона Болівара. Мадуро їх закликав назвати йому свої пріоритети для плану змін у країні.
Як повідомлялось, під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.
Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.
Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.
Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.
Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.