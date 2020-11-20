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    Магнітні бурі наближаються: найнебезпечніші дні листопада ще попереду

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    З 20 листопада очікуються невеликі збудження магнітного поля - Магнітні бурі наближаються: найнебезпечніші дні листопада ще попереду
    З 20 листопада очікуються невеликі збудження магнітного поля

    Дні 22, 24 і 25 листопада відзначаться відчутним магнітним збудженням

    Із 20 листопада в Україні очікуються збудження магнітного поля Землі. Магнітної бурі не буде, проте геомагнітні хвилювання можуть вплинути на самопочуття деяких людей.

    Магнітні бурі в листопаді 2020 Україна / фото tesis.lebedev.ru/forecast_activity
    Магнітні бурі в листопаді 2020 Україна / фото tesis.lebedev.ru/forecast_activity

    19 і 20 листопада магнітосфера буде спокійною. Невеликий сплеск очікується 21 і 23 листопада. Дні 22, 24 і 25 листопада відзначаться відчутним магнітним збудженням. Збоїв в роботі приладів не буде, проте у метеочутливих людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

    У період магнітної активності у людей з метеозалежністю і хронічними хворобами можуть виникнути такі симптоми:

    • запаморочення;
    • головний біль;
    • нудота;
    • слабкість;
    • сонливість;
    • біль в серці у літніх.

    Щоб захиститися від негативного впливу магнітних коливань, заздалегідь підготуйте свій організм. У період магнітних збуджень висипайтеся, відмовтеся від кави і міцного чаю, не нервуйте, гуляйте на свіжому повітрі, не вживайте алкоголь і сигарети.

    Теги: здоров'я космос
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