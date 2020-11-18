Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном

17 листопада ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані

Ракета впала на віддаленій від людей території на Арктиці

Аварія ракети-носія легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, сталася через людську помилку.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на технічного директора французької компанії Arianespace Ролан Лаг’є, яка є оператором ракети-носія Vega.

За словами Лаг’є, через вісім хвилин після запуску, ракета відхилилася від траєкторії польоту, її почало трясти, і вона врешті-решт не змогла вивести супутники на орбіту.

Він також додав, що йдеться про людську помилку під час збирання ракети, а не через її дизайн.

Сама ж ракета впала на віддаленій від людей території на Арктиці. Наразі спеціальна комісія повинна встановити всі обставини й надати рекомендації щодо необхідних змін.

Зазначається, що на борту ракети-носія були два супутники – французький Taranis та іспанський SeoSat-Ingenio. Робота над місією, яка коштувала 200 млн євро, тривала 10 років.

17 листопада стало відомо, що ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані.

Нагадаємо, Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни.

До слова, корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.