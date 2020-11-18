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    Технології

    Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном

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    17 листопада ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії&nbsp;після запуску у Французькій Гвіані - Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
    17 листопада ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані

    Ракета впала на віддаленій від людей території на Арктиці

    Аварія ракети-носія легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, сталася через людську помилку.

    Про це повідомляє El Pais з посиланням на технічного директора французької компанії Arianespace Ролан Лаг’є, яка є оператором ракети-носія Vega.

    За словами Лаг’є, через вісім хвилин після запуску, ракета відхилилася від траєкторії польоту, її почало трясти, і вона врешті-решт не змогла вивести супутники на орбіту.

    Він також додав, що йдеться про людську помилку під час збирання ракети, а не через її дизайн.

    Сама ж ракета впала на віддаленій від людей території на Арктиці. Наразі спеціальна комісія повинна встановити всі обставини й надати рекомендації щодо необхідних змін.

    Зазначається, що на борту ракети-носія були два супутники – французький Taranis та іспанський SeoSat-Ingenio. Робота над місією, яка коштувала 200 млн євро, тривала 10 років.

    17 листопада стало відомо, що ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані.

    Нагадаємо, Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни.

    До слова, корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.

    Теги: Франція космос аварія Україна ракета
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