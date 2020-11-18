У 400 км від Землі пролетів астероїд розміром з автобус

Астероїд був помічений в обсерваторії Мауна — Лоа на Гаваях вже 14 листопада, коли VT4 2020 віддалявся від нашої планети

Небесне тіло встановило рекорд для найближчого задокументованого прольоту неметеоритного астероїда над Землею

Космічний камінь VT4 2020, приблизно 10 метрів в діаметрі, пролетів на рекордно малій відстані від нашої планети над південною частиною Тихого океану.

Астероїд був помічений в обсерваторії Мауна — Лоа на Гаваях вже 14 листопада, коли VT4 2020 віддалявся від нашої планети. Це не рідкість для швидких об'єктів, особливо астероїдів, які наближаються до Землі з так званої сліпої зони — з боку Сонця.

Розміри астероїда VT4 2020 становлять близько 10 м в діаметрі, тобто розміром з невеликий будинок або автобус. Небесне тіло встановило рекорд для найближчого задокументованого прольоту неметеоритного астероїда над Землею.

Цей рекорд вже був побитий один раз в цьому році, коли астероїд 2020 QG пролетів на відстані 3000 км від поверхні Землі 16 серпня.

Інший недавній рекорд був встановлений в жовтні 2008 року, коли астрономи спочатку помітили 4-метровий астероїд 2008 TC3 за 19 годин до зіткнення, а потім два місяці по тому виявили його фрагменти в Нубійській пустелі на півночі Судану. 2008 TC3 став першим астероїдом, який був задокументований до і після удару.

На жаль, близьке проходження астероїда VT4 2020 року, схоже, пройшло повз увагу: зближення відбулося о 17:20 за всесвітнім часом в п’ятницю 13 листопада над південною частиною Тихого океану біля островів Піткерн. VT4 2020 можна було б побачити як «зірку» 3-й величини на південь від Тасманії в передсвітанковому небі, якби за нею спостерігала будь-яка людина з острова або моряк на вахті.

Ніякі супутники (включаючи МКС, яка в той час перебувала над Південною Атлантикою) не постраждали від проходження VT4 2020 року, хоча він безумовно пройшов через сферу геостаціонарних супутників і зачепив кільце низької навколоземної орбіти.

Якби він впав на Землю, VT4 2020 просто залишив би за собою усипане метеоритами поле. Наприклад, астероїд, що впав в Челябінську в 2013 році, мав 20 метрів в поперечнику.

VT4 2020 наступного разу відвідає Землю 13 листопада 2052 року, але пролетить на відстані більше 2 млн км. Рекорд VT4 2020 року важко перевершити, але 2020 рік ще далекий від завершення.