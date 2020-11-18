У 400 км від Землі пролетів астероїд розміром з автобус
Небесне тіло встановило рекорд для найближчого задокументованого прольоту неметеоритного астероїда над Землею
Космічний камінь VT4 2020, приблизно 10 метрів в діаметрі, пролетів на рекордно малій відстані від нашої планети над південною частиною Тихого океану.
Астероїд був помічений в обсерваторії Мауна — Лоа на Гаваях вже 14 листопада, коли VT4 2020 віддалявся від нашої планети. Це не рідкість для швидких об'єктів, особливо астероїдів, які наближаються до Землі з так званої сліпої зони — з боку Сонця.
Розміри астероїда VT4 2020 становлять близько 10 м в діаметрі, тобто розміром з невеликий будинок або автобус. Небесне тіло встановило рекорд для найближчого задокументованого прольоту неметеоритного астероїда над Землею.
Цей рекорд вже був побитий один раз в цьому році, коли астероїд 2020 QG пролетів на відстані 3000 км від поверхні Землі 16 серпня.
Інший недавній рекорд був встановлений в жовтні 2008 року, коли астрономи спочатку помітили 4-метровий астероїд 2008 TC3 за 19 годин до зіткнення, а потім два місяці по тому виявили його фрагменти в Нубійській пустелі на півночі Судану. 2008 TC3 став першим астероїдом, який був задокументований до і після удару.
На жаль, близьке проходження астероїда VT4 2020 року, схоже, пройшло повз увагу: зближення відбулося о 17:20 за всесвітнім часом в п’ятницю 13 листопада над південною частиною Тихого океану біля островів Піткерн. VT4 2020 можна було б побачити як «зірку» 3-й величини на південь від Тасманії в передсвітанковому небі, якби за нею спостерігала будь-яка людина з острова або моряк на вахті.
Ніякі супутники (включаючи МКС, яка в той час перебувала над Південною Атлантикою) не постраждали від проходження VT4 2020 року, хоча він безумовно пройшов через сферу геостаціонарних супутників і зачепив кільце низької навколоземної орбіти.
Якби він впав на Землю, VT4 2020 просто залишив би за собою усипане метеоритами поле. Наприклад, астероїд, що впав в Челябінську в 2013 році, мав 20 метрів в поперечнику.
VT4 2020 наступного разу відвідає Землю 13 листопада 2052 року, але пролетить на відстані більше 2 млн км. Рекорд VT4 2020 року важко перевершити, але 2020 рік ще далекий від завершення.