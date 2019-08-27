Україна була серед основних тем саміту G7, - офіс Трюдо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Серед інших пріоритетних тем саміту були також зміни клімату, збереження біорізноманіття та захист океанів

Обговорення ситуації в Україні було одним із основних питань зовнішньо-політичного блоку під час саміту лідерів країн-членів G7. Про це заявили у офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає «Укрінформ».

«Прем’єр-міністр та його колеги по G7 обговорили зусилля із вирішення ключових регіональних та глобальних викликів, у тому числі Росію та впровадження реформ в Україні, а також кризу у Венесуелі», - запевнили в офісі Трюдо.

Серед інших пріоритетних тем саміту були також зміни клімату, збереження біорізноманіття та захист океанів.

«Прем’єр-міністр наголосив на нагальній потребі вжиття колективних заходів із реагування на кліматичну кризу та захисту нашого спільного навколишнього середовища», - зазначили у відомстві.

Окрім цього, під час саміту Трюдо оголосив про виділення Канадою 179,2 млн дол. на «підтримку якісної освіти для жінок та дівчат, які живуть у кризових ситуаціях, зонах конфлікту та крихких державах».

Як відомо, G7 є неформальним об'єднанням Франції, США, Великобританії, Німеччини, Японії, Італії та Канади, а також Європейського Союзу. Ці найбільші економічно розвинені світові держави складають 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, а також мають колективне прагнення вирішувати найголовніші проблеми світу.

G7 підтверджує існування та значення китайсько-британської спільної декларації 1984 року про Гонконг та закликає уникати насильства».