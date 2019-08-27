Україна була серед основних тем саміту G7, - офіс Трюдо
Серед інших пріоритетних тем саміту були також зміни клімату, збереження біорізноманіття та захист океанів
Обговорення ситуації в Україні було одним із основних питань зовнішньо-політичного блоку під час саміту лідерів країн-членів G7. Про це заявили у офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає «Укрінформ».
«Прем’єр-міністр та його колеги по G7 обговорили зусилля із вирішення ключових регіональних та глобальних викликів, у тому числі Росію та впровадження реформ в Україні, а також кризу у Венесуелі», - запевнили в офісі Трюдо.
Серед інших пріоритетних тем саміту були також зміни клімату, збереження біорізноманіття та захист океанів.
«Прем’єр-міністр наголосив на нагальній потребі вжиття колективних заходів із реагування на кліматичну кризу та захисту нашого спільного навколишнього середовища», - зазначили у відомстві.
Окрім цього, під час саміту Трюдо оголосив про виділення Канадою 179,2 млн дол. на «підтримку якісної освіти для жінок та дівчат, які живуть у кризових ситуаціях, зонах конфлікту та крихких державах».
Як відомо, G7 є неформальним об'єднанням Франції, США, Великобританії, Німеччини, Японії, Італії та Канади, а також Європейського Союзу. Ці найбільші економічно розвинені світові держави складають 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, а також мають колективне прагнення вирішувати найголовніші проблеми світу.
G7 підтверджує існування та значення китайсько-британської спільної декларації 1984 року про Гонконг та закликає уникати насильства».
Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.
Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.
У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки.
Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також виклики у міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.
26 серпня Макрон подарував лідерам G7 наручні годинники з океанського сміття.
Дональд Трамп заявив, що планує організувати наступний саміт G7 на території свого гольф-клубу.