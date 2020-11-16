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    Макрон розкритикував Радбез ООН

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    Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони, - Макрон - Макрон розкритикував Радбез ООН
    Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони, - Макрон

    Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень», ─ президент Франції

    Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці Радбез ООН в його нинішньому вигляді та заявив про необхідність більшої незалежності для Європи у сфері безпеки. Про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада.

    Макрон стверджує, що Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень».

    Крім того, за словами Макрона, Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони.

    «США зможуть визнати ЄС союзниками тільки в тому випадку, якщо він «ставитиметься серйозно до самого себе і буде незалежним у власній оборонній політиці», ─ вважає Макрон.

    Він додав, що Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

    До відома, Франція є одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що мають право вето, ─ поряд з США, Китаєм, Великою Британією і Росією.

    Як повідомлялося, Макрон заявив, що Європа має діяти швидко і скоординовано в боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом реформування Шенгенської зони.

    «Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені ─ це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді», ─ підкреслив французький лідер.

    Теги: ЄС США ООН Європа Франція тероризм Радбез ООН Еммануель Макрон президент
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