Макрон розкритикував Радбез ООН

Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони, - Макрон

Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень», ─ президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці Радбез ООН в його нинішньому вигляді та заявив про необхідність більшої незалежності для Європи у сфері безпеки. Про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада.

Макрон стверджує, що Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень».

Крім того, за словами Макрона, Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони.

«США зможуть визнати ЄС союзниками тільки в тому випадку, якщо він «ставитиметься серйозно до самого себе і буде незалежним у власній оборонній політиці», ─ вважає Макрон.

Він додав, що Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

До відома, Франція є одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що мають право вето, ─ поряд з США, Китаєм, Великою Британією і Росією.

Як повідомлялося, Макрон заявив, що Європа має діяти швидко і скоординовано в боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом реформування Шенгенської зони.

«Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені ─ це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді», ─ підкреслив французький лідер.