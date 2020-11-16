Макрон розкритикував Радбез ООН
Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень», ─ президент Франції
Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці Радбез ООН в його нинішньому вигляді та заявив про необхідність більшої незалежності для Європи у сфері безпеки. Про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада.
Макрон стверджує, що Радбез ООН «зараз не приймає жодних корисних рішень».
Крім того, за словами Макрона, Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони.
«США зможуть визнати ЄС союзниками тільки в тому випадку, якщо він «ставитиметься серйозно до самого себе і буде незалежним у власній оборонній політиці», ─ вважає Макрон.
Він додав, що Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.
До відома, Франція є одним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що мають право вето, ─ поряд з США, Китаєм, Великою Британією і Росією.
Як повідомлялося, Макрон заявив, що Європа має діяти швидко і скоординовано в боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом реформування Шенгенської зони.
«Тероризм від Парижа до Брюсселя, в Берліні, Відні, Барселоні та Копенгагені ─ це європейська реальність, на яку ми повинні відповісти. Ми потребуємо швидкої та скоординованої відповіді», ─ підкреслив французький лідер.