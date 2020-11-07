Макрон привітав Байдена з обранням на посаду президента

Французький лідер Емманюель Макрон привітав Джо Байдена з обранням на посаду президента США

«Американці обрали свого президента. Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс! Нам треба багато зробити, щоб подолати сьогоднішні виклики. Давайте працювати разом!», – написав Макрон у Фейсбук.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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