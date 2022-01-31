«Мала пролитися кров»: силовики розповіли про підготовку масових заворушень

МВС вважає, що головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на терміновому брифінгу заявив, що сьогодні мали пройти акції протесту в столиці, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях. Натомість Нацполіція затримала «групу осіб, які планували масові заворушення на території України».

За словами Монастирського, акція в Києві біля Офісу президента на 31 січня планувалася заздалегідь на 11:00, «мала пролитися кров».

Глава Нацполіції Ігор Клименко каже, загалом на організацію заходу учасники групи отримали понад 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій, щоб координувати дії натовпу біля Офісу президента, бутафорську кров. Силовики стверджують, що провокатори збиралися використати «сакральну жертву».

«Все мало початися з виступу спікерів, далі тітушки мали «підігрівати» ситуацію, далі мали лунати кодові слова, які б мали стати знаком для початку зіткнень з поліцією», – стверджує Клименко.

Правоохоронці стверджують, що одного з «акторів» мали облити бутафорською кров’ю, щоб зімітувати поранення учасника мітингу – «технологія сакральної жертви», яка мала б стати поштовхом для подальших зіткнень.

МВС вважає, що головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу.

Затримано двох осіб, їм оголошено підозру, відкрито справу, вивчаються їхні зв’язки зі спецслужбами РФ. Зараз слідчі вручають затриманим фігурантам справи повідомлення про підозру.

Оновлюється

Напередодні Нацполіція повідомила про затримання «групи осіб, які планували масові заворушення на території України». Про жодні інші подробиці не повідомлялося.

Сьогодні керівництво МВС провело терміновий брифінг з приводу затримання осіб, які, за даними правоохоронців, планували масові заворушення на території України.

Раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.