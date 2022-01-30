Планували заворушення: Нацполіція заявила про резонансне затримання

Поліція затримала групу, яка планувала масові заворушення в Україні

Раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну

Правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в Україні. Подробиці в поліції пообіцяли розкрити завтра. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що групу осіб, яка планувала масові заворушення на території України, затримала Нацполіція.

Подробиці правоохоронці пообіцяли розкрити завтра, 31 січня, на брифінгу. Він відбудеться у пресцентрі МВС на вулиці Академіка Богомольця, 10 у Києві. Час проведення – 10:00

Брифінг пройде за участю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.