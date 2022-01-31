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    Терміновий брифінг: МВС розповідає про план «масових заворушень» в Україні (наживо)

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    У&nbsp;брифінгу беруть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та&nbsp;голова Національної поліції Ігор Клименко - Терміновий брифінг: МВС розповідає про план «масових заворушень» в Україні (наживо)
    У брифінгу беруть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко
    фото: npu

    Нацполіція повідомила про затримання «групи осіб, які планували масові заворушення на території України»

    Керівництво МВС у понеділок, 31 січня, проведе терміновий брифінг з приводу затримання осіб, які, за даними правоохоронців, планували масові заворушення на території України.

    У брифінгу візьмуть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко. Початок був заплановано на 10:00.

    Про проведення брифінгу було оголошено ввечері у неділю, 30 січня. Нацполіція повідомила про затримання «групи осіб, які планували масові заворушення на території України». Про жодні інші подробиці не повідомлялося.

    Нагадаємо, раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.

    Теги: МВС кримінал міністр протест Україна Ігор Клименко Денис Монастирський
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    Терміновий брифінг: МВС розповідає про план «масових заворушень» в Україні (наживо)