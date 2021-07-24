В Офісі президента назвали причину звільнення Авакова: не довів до кінця «справу Шеремета»

Такий великий «монстр» як МВС у нинішньому вигляді не може довго існувати, тож його візьмуться ділити

Арсен Аваков змушений був звільнити крісло міністра внутрішніх справ, яке займав понад 7 років, бо обіцяв довести до кінця «справу Шеремета», але не зробив цього. Окрім того, його відправили у відставку ще й тому, що мав у своїх руках влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

– Такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – це його розділити, бо ніде у світи такої величезної структури, як у нас, не має. З одного боку МВС контролює весь кордон, прикордонників, з іншого має власну армію з танками і гелікоптерами. Є Нацполіція ще, Міграційна служба, Служба з надзвичайних повноважень. Те, що такого «монстра» створили, коли була потрібна коаліція з «Народним фронтом» і Порошенко на це пішов – зрозуміло. Але Аваков – це людина, у якої було влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни. Така велика структура – спокуса корупції. А керівництво такою великою структурою помножене на особисті якості її керівника, хто би ним не був – це гримуча суміш, – сказав Арестович.

Радник Єрмака також висловив думку, що Міністерство внутрішніх справ уже найближчим часом поділять.

– Вийдуть прикордонники, потім Нацгвардія. Далі це буде маленький скромний орган, можливо з Нацполіцією і Міграційною службою в складі, який займатиметься винятково поліцейськими функціями, боротьбою зі злочинністю, громадською безпекою на вулицях. Тоді міністр МВС припинить бути центром політичної сили, а стане одним із міністрів в уряді, – наголосив Арестович.

Читайте також: