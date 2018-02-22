Манафорту висунули нові звинувачення, що складаються з 32 пунктів
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Згідно з новим обвинувальним висновком, Манафорт надавав неправдиві відомості про свої доходи банкам
У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер опублікував нові звинувачення проти колишнього очільника кампанії президента Трампа — Пола Манафорта, звинувативши його в приховуванні доходів і обмані банків.
Про це повідомляє The New York Times.
Видання зазначає, що звинувачення аналогічні до тих, які були пред'явлені Манафорту у жовтні.
Згідно з новим обвинувальним висновком, що складається з 32 пунктів, Манафорт надавав неправдиві відомості про свої доходи банкам, коли подав заявку на отримання іпотечних кредитів.
«Вказані 7 рахунків свідчать про те, що Манафорт не зміг належним чином прозвітувати про гроші в іноземних банках», — йдеться у повідомленні.
Звинувачення також виявило схожі правопорушення, які були пред'явлені колишньому бізнес-партнерові Манафорта — Ріку Гейтсу.
Як відомо, їм пред'явили обвинувачення разом з паном Манафортом в жовтні.
Нові звинувачення дають прокурору Мюллеру більше можливостей засудити Манафорта, зазначає The New York Times. Разом з тим видання наголошує, що звинувачення не пов'язані з Дональдом Трампом чи його кампанією.
Адвокат Манафорта не відповів на прохання прокоментувати заяву прокурора Мюллера.
Напередодні спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.
Згодом Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень.
Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.
Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.
Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.
Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.
До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.
Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.
Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.