Манафорту висунули нові звинувачення, що складаються з 32 пунктів

Згідно з новим обвинувальним висновком, Манафорт надавав неправдиві відомості про свої доходи банкам

У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер опублікував нові звинувачення проти колишнього очільника кампанії президента Трампа — Пола Манафорта, звинувативши його в приховуванні доходів і обмані банків. Про це повідомляє The New York Times. Видання зазначає, що звинувачення аналогічні до тих, які були пред'явлені Манафорту



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Згідно з новим обвинувальним висновком, Манафорт надавав неправдиві відомості про свої доходи банкам

У США спеціальний прокурор Роберт Мюллер опублікував нові звинувачення проти колишнього очільника кампанії президента Трампа — Пола Манафорта, звинувативши його в приховуванні доходів і обмані банків.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що звинувачення аналогічні до тих, які були пред'явлені Манафорту у жовтні.

Згідно з новим обвинувальним висновком, що складається з 32 пунктів, Манафорт надавав неправдиві відомості про свої доходи банкам, коли подав заявку на отримання іпотечних кредитів.

«Вказані 7 рахунків свідчать про те, що Манафорт не зміг належним чином прозвітувати про гроші в іноземних банках», — йдеться у повідомленні.

Звинувачення також виявило схожі правопорушення, які були пред'явлені колишньому бізнес-партнерові Манафорта — Ріку Гейтсу.

Як відомо, їм пред'явили обвинувачення разом з паном Манафортом в жовтні.

Нові звинувачення дають прокурору Мюллеру більше можливостей засудити Манафорта, зазначає The New York Times. Разом з тим видання наголошує, що звинувачення не пов'язані з Дональдом Трампом чи його кампанією.

Адвокат Манафорта не відповів на прохання прокоментувати заяву прокурора Мюллера.

Напередодні спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

Згодом Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції Опозиційний блок Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.