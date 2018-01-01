Адвокат у справі проти Тимошенко визнав, що збрехав американському слідству

Алекс Ван дер Цваан зізнався, що збрехав спецпрокурору США Мюллеру

Адвокат Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень про зв'язки з колишнім бізнес-партнером Пола Манафорта Ріком Гейтсом. Про це повідомляє Reuters. «Юрист Алекс Ван дер Цваан, зять одного з найбагатших людей Росії, визнав себе винним у брехні слідству



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Адвокат Алекс Ван дер Цваан

Алекс Ван дер Цваан зізнався, що збрехав спецпрокурору США Мюллеру

Адвокат Алекс Ван дер Цваан, який у 2012 році працював у справі Юлії Тимошенко, офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень про зв'язки з колишнім бізнес-партнером Пола Манафорта Ріком Гейтсом.

Про це повідомляє Reuters.

«Юрист Алекс Ван дер Цваан, зять одного з найбагатших людей Росії, визнав себе винним у брехні слідству Мюллера в американському окружному суді міста Вашингтон», - пише видання.

Як відомо, Гейтс є колишнім помічником у кампанії президента Дональда Трампа і давнім партнером колишнього голови кампанії Трампа Пола Манафорта.

Звинувачення проти Ван дер Цваана пов'язане з розслідуванням співпраці Манафорта і Гейтса, а не втручанням Росії у президентські вибори США 2016 року.

Юридичну фірму, у якій працював Ван дер Цваан, найняв в 2011 році на той час міністр юстиції України Олександр Лавринович, щоб з’ясувати роль Юлії Тимошенко в підписанні газової угоди 2009 року з Росією.

Раніше спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Цваана у наданні завідомо неправдивих свідчень про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборному штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом і іншою неназваною людиною. Також Мюллер заявляє, що ван дер Цваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.