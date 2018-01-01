У США адвоката у справі Тимошенко звинуватили в наданні неправдивих свідчень

Адвокат навмисне надав федеральним агентам неправдиву інформацію про свої контакти

Спецпрокурор США з розслідування можливого втручання Росії у вибори в США 2016 року Роберт Мюллер висунув звинувачення в наданні свідомо неправдивих свідчень адвокату Алексу ван дер Цваану, який у 2012 році працював в юридичній фірмі, найнятій Мін’юстом України у справі екс-прем’єра України Юлії Тимошенко. Як повідомляє «Радіо



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Звинувачення адвокату висунув спецпрокурор США Роберт Мюллер

Адвокат навмисне надав федеральним агентам неправдиву інформацію про свої контакти

Спецпрокурор США з розслідування можливого втручання Росії у вибори в США 2016 року Роберт Мюллер висунув звинувачення в наданні свідомо неправдивих свідчень адвокату Алексу ван дер Цваану, який у 2012 році працював в юридичній фірмі, найнятій Мін’юстом України у справі екс-прем’єра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляє «Радіо Свобода», в обвинувальному висновку окружного суду США у Вашингтоні від 16 лютого йдеться про те, що в листопаді 2017 року адвокат навмисне надав федеральним агентам неправдиву інформацію про свої контакти з певною «особою А» і екс-радником в передвиборчому штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом. Гейсту торік було висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей.

Слідство встановило, що Алекс ван дер Цваан видалив електронну переписку замість того, щоб надати її в офіс спецпрокурора, який зробив щодо цього відповідний запит.

За словами Мюллера, цей документ якраз стосувався роботи в 2012 році Ван дер Цваана як представника юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom у справі Тимошенко.

Вищевказану фірму найняв в 2011 році на той час міністр юстиції України Олександр Лавринович, щоб з’ясувати роль Юлії Тимошенко в підписанні газової угоди 2009 року з Росією.

«Skadden ASMF головним чином найняли представники тодішнього уряду Віктора Януковича, щоб юридично виправдати арешт Тимошенко у цій справі. Як повідомляється, замовником відповідного звіту був Пол Манафорт, екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа», - зазначає видання.

Ван дер Цваан є одним з декількох юристів Skadden, на допиті яких у справі про звіт щодо Тимошенко наполягає українська влада.

Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Гейтса і колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобістської діяльності в інтересах уряду України.

До слова, видання Asharq Al Awsat вчора повідомило, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році.

Нагадаємо, як випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера, колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей.

Фоер також заявив, що народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін просив в українських олігархів гроші для Манафорта.