«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди

Досвідчений виконавець віддав «містянам» 10 років

Оборонець Джон Стоунз покине англійський «Манчестер Сіті» після завершення сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Містяни» вирішили не продовжувати контракт із англійцем. Влітку Стоунз піде з команди вільним агентом. Кольори «Манчестер Сіті» він захищав із 2016 року.

Тоді англійський гранд віддав за центрбека 47,5 млн фунтів ліверпульському «Евертону». На «Етіхаді» Стоунз став універсальнішим. Хосеп Гвардіола в різний час використовував англійця не тільки в центрі оборони, а й на правому фланзі та в ролі опорника.

У нинішньому сезоні Стоунз випав із основної обойми «містян». Він провів лише 16 матчів у всіх турнірах. Результативними діями ветеран не відзначився.

Досягнення Джона Стоунза в «Манчестер Сіті»

Оборонець провів на «Етіхаді» 10 сезонів. За цей час він завоював із командою 16 трофеїв.

Стоунз шість разів став чемпіоном Англії, виграв по два Кубки та Суперкубки Англії, три Кубки ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23, завоював Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу. Двічі оборонець потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги за підсумками сезонів.

«Манчестер Сіті» в сезоні 2025/26

«Містяни» продовжують боротьбу за два трофеї. Команда Гвардіоли залишається у чемпіонських перегонах із лондонським «Арсеналом». За втраченими очками «Манчестер Сіті» ділить лідерство з «канонірами» за чотири тури до фінішу кампанії.

Паралельно «містяни» пробилися у фінал Кубка Англії. Там Стоунз і компанія протистоятимуть лондонському «Челсі». Фінал турніру запланований на 16 травня. Поєдинок відбудеться на столичному стадіоні «Вемблі».

До слова, раніше «Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії. «Містяни» вчетверте поспіль вийшли до фіналу турніру. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію.

Нагадаємо, капітан «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва оновив національний рекорд у чемпіонаті Англії. Півзахисник став рекордсменом АПЛ за кількістю матчів серед португальців. Влітку він покине лави «містян» вільним агентом.

