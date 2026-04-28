Головна Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Джон Стоунз провів левову частку кар'єри на «Етіхаді»
фото: Reuters

Досвідчений виконавець віддав «містянам» 10 років

Оборонець Джон Стоунз покине англійський «Манчестер Сіті» після завершення сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Містяни» вирішили не продовжувати контракт із англійцем. Влітку Стоунз піде з команди вільним агентом. Кольори «Манчестер Сіті» він захищав із 2016 року.

Тоді англійський гранд віддав за центрбека 47,5 млн фунтів ліверпульському «Евертону». На «Етіхаді» Стоунз став універсальнішим. Хосеп Гвардіола в різний час використовував англійця не тільки в центрі оборони, а й на правому фланзі та в ролі опорника.

У нинішньому сезоні Стоунз випав із основної обойми «містян». Він провів лише 16 матчів у всіх турнірах. Результативними діями ветеран не відзначився.

Досягнення Джона Стоунза в «Манчестер Сіті»

Оборонець провів на «Етіхаді» 10 сезонів. За цей час він завоював із командою 16 трофеїв.

Стоунз шість разів став чемпіоном Англії, виграв по два Кубки та Суперкубки Англії, три Кубки ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23, завоював Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу. Двічі оборонець потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги за підсумками сезонів.

«Манчестер Сіті» в сезоні 2025/26

«Містяни» продовжують боротьбу за два трофеї. Команда Гвардіоли залишається у чемпіонських перегонах із лондонським «Арсеналом». За втраченими очками «Манчестер Сіті» ділить лідерство з «канонірами» за чотири тури до фінішу кампанії.

Паралельно «містяни» пробилися у фінал Кубка Англії. Там Стоунз і компанія протистоятимуть лондонському «Челсі». Фінал турніру запланований на 16 травня. Поєдинок відбудеться на столичному стадіоні «Вемблі».

До слова, раніше «Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії. «Містяни» вчетверте поспіль вийшли до фіналу турніру. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію.

Нагадаємо, капітан «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва оновив національний рекорд у чемпіонаті Англії. Півзахисник став рекордсменом АПЛ за кількістю матчів серед португальців. Влітку він покине лави «містян» вільним агентом.
 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Сіті Джон Стоунс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua