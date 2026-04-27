«Манчестер Сіті» зібрався переманити нового бомбардира «Борнмута» – інсайдер

Антон Федорців
Жуніор Крупі йде слідами Антуана Семеньйо
фото: Reuters

«Містяни» надихнулися прикладом Антуана Семеньйо

Нападник «Борнмута» Жуніор Крупі потрапив до сфери зацікавлень «Манчестер Сіті» та може змінити прописку в межах чемпіонату Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

Оком на юного форварда накинув особисто керманич «містян» Хосеп Гвардіола. Лише в січні цьогоріч англійський гранд забрав із «Борнмута» попереднього лідера команди – Антуана Семеньйо. За ганця «Манчестер Сіті» віддав за 72 млн євро.

Утім, «вишні» вже встановили на Крупі вищий цінник. «Борнмут» готовий відпустити француза з португальським корінням щонайменше за 80 млн. Контракт нападника з англійським середняком розрахований до літа 2030 року.

Крупі в нинішньому сезоні зіграв 29 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав 11 м'ячів. У попередній кампанії форвард став найкращим бомбардиром французької Ліги 2 у складі «Лор'яна» (22 голи).

До слова, раніше «Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії. «Містяни» вчетверте поспіль вийшли до фіналу турніру. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію.

Нагадаємо, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».

Шульга став сьомим українцем, який набирав очки у плейоф НБА
