Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Містяни» знову дійшли до вирішального поєдинку
фото: Reuters

Команда Хосепа Гвардіоли оформила вольову перемогу

«Манчестер Сіті» здолав «Саутгемптон» у 1/2 фіналу Кубка Англії та вчетверте поспіль вийшов у фінал турніру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

«Містяни» встановили новий орієнтир національних змагань. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію виходів у фінал. Водночас із трьох попередніх спроб «Манчестер Сіті» виграв лише один трофей.

Перемога над «святими» була непростою для підопічних Пепа Гвардіоли. «Містяни» пропустили першими, проґавивши півзахисника «Саутгемптона» Азаза на 79-й хвилині. Та під завісу поєдинку «Манчестер Сіті» перевернув матч.

Героєм манкуніанців став вінгер Доку. Спершу бельгієць самотужки зрівняв рахунок. А потім він передачею знайшов вільного Гонсалеса, який потужним пострілом із-за меж штрафного змусив капітулювати голкіпера.

За всю історію «Манчестер Сіті» сім разів виграв Кубок Англії. Останній трофей «містян» у турнірі датований 2023 роком. Під керівництвом Гвардіоли команда тріумфувала в національних змаганнях двічі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Читайте також:

Теги: ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua