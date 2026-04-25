«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії

«Містяни» знову дійшли до вирішального поєдинку

Команда Хосепа Гвардіоли оформила вольову перемогу

«Манчестер Сіті» здолав «Саутгемптон» у 1/2 фіналу Кубка Англії та вчетверте поспіль вийшов у фінал турніру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

«Містяни» встановили новий орієнтир національних змагань. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію виходів у фінал. Водночас із трьох попередніх спроб «Манчестер Сіті» виграв лише один трофей.

Перемога над «святими» була непростою для підопічних Пепа Гвардіоли. «Містяни» пропустили першими, проґавивши півзахисника «Саутгемптона» Азаза на 79-й хвилині. Та під завісу поєдинку «Манчестер Сіті» перевернув матч.

Героєм манкуніанців став вінгер Доку. Спершу бельгієць самотужки зрівняв рахунок. А потім він передачею знайшов вільного Гонсалеса, який потужним пострілом із-за меж штрафного змусив капітулювати голкіпера.

За всю історію «Манчестер Сіті» сім разів виграв Кубок Англії. Останній трофей «містян» у турнірі датований 2023 роком. Під керівництвом Гвардіоли команда тріумфувала в національних змаганнях двічі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.