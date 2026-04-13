Капітан «Манчестер Сіті» встановив національний рекорд у чемпіонаті Англії

glavcom.ua
Нова генерація португальців орієнтуватиметься на Бернарду Сілву
фото: Reuters

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва став рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю матчів серед португальців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «містян».

Хавбек вийшов у старті команди Хосепа Гвардіоли на матч 32-го туру АПЛ проти лондонського «Челсі» (3:0). Звітний поєдинок став для Сілви 297-м у чемпіонаті Англії. Він випередив колишнього нападника столичних «Арсенала», «Фулгема», «Вест Гема», а також «Саутгемптона» Луїша Боа Морте.

Сілва проводить дев'ятий сезон у футболці «містян». Упродовж цього часу він залишається основним виконавцем «Манчестер Сіті». Португалець завоював шість чемпіонських титулів із манкуніанцями.

У нинішньому сезоні Сілва провів 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи та п'ять результативних передач. Влітку португалець покине склад «містян» вільним агентом.

Португальці в чемпіонаті Англії

Понад 200 матчів у Прем'єр-лізі провели четверо представників Португалії. Компанію Сілві та Боа Морте склали колишній нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду (236 поєдинків) і нинішній лідер «червоних дияволів» Бруну Фернандеш (223).

На п'ятій позиції розташувався ексвінгер «Ліверпуля» і «Вулвергемптона» Діогу Жота. Крайній нападник, який трагічно загинув торік, зіграв 190 матчів у чемпіонаті Англії. Далі йдуть оборонець Жозе Фонте, півзахисники Рубен Невеш, Педру Нету та Жуан Моутінью, оборонець Рубен Діаш.

Чим відомий Бернарду Сілва

Уродженець Лісабона, вихованець «Бенфіки». За дубль «орлів» дебютував у португальській Сегунді в кампанії 2013/14.

У першій команді провів лише три поєдинки та перебрався у французький «Монако» за майже 16 млн євро. У княжому клубі провів три сезони та став чемпіоном Франції 2016/17.

Після чемпіонського сезону за 50 млн євро Сілва перейшов у «Манчестер Сіті». З тих пір завоював із «містянами» всі можливі трофеї – шість титулів АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки ліги та три Суперкубки Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів та на Клубному чемпіонаті світу.

У лавах збірної Португалії дебютував у 2015 році. Двічі виграв із національною командою трофей Ліги націй.

До слова, колишній лідер лондонського «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

