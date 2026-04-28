Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду

Бруну Фернандеш і Кріштіану Роналду встигли пограти разом за МЮ

Капітан команди набрав неабияку ігрову форму в другій половині сезону

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш наздогнав співвітчизника Кріштіану Роналду за результативними діями в складі англійського гранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні хавбек доклався до перемоги МЮ над «Брентфордом» (2:1) у черговому турі чемпіонату Англії. Фернандеш оформив результативну передачу під завісу першого тайму. Тепер у його активі 70 голів і 70 асистів у футболці манкуніанців.

Ті ж 140 результативних дій у Прем'єр-лізі раніше оформив і Роналду. Щоправда, старший португалець більший акцент зробив на забиті мячі. Він упродовж двох періодів на «Олд Траффорд» оформив 103 голи та 37 результативних передач.

Паралельно Фернандеш залишається у перегонах АПЛ усіх часів за кількістю асистів упродовж сезону. Зараз в активі португальського хавбека 19 результативних передач. Рекордсмени турніру – француз Тьєррі Анрі та бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне (по 20 асистів).

До слова, раніше «Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії. «Містяни» вчетверте поспіль вийшли до фіналу турніру. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію.

Нагадаємо, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».