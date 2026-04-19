Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Майкл Каррік хотів би отримати тривалий контракт
фото: Reuters

Фахівець готовий працювати з командою на повноцінній основі

Керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік прагне продовжити перебування біля керма манкуніанців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Англієць очолив МЮ у середині січня. Менеджмент «червоних дияволів» презентував Карріка як тимчасового тренера. Він повинен відпрацювати з манкуніанцями до кінця сезону.

«Мені подобається бути тут. Ви хочете бути частиною таких вечорів, частиною особливих речей, створити команду. Я не маю часових меж», – заявив молодий фахівець.

Напередодні «Манчестер Юнайтед» мінімально здолав лондонський «Челсі» в черговому турі чемпіонату Англії. Тепер в активі «червоних дияволів» 58 очок. Манкуніанці фактично гарантували собі вихід у Лігу чемпіонів на новий сезон.

Чим відомий Майкл Каррік

Уродженець Північного Тайнсайду, вихованець столичного «Вест Гема». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1999/2000 та провів у рідній команді п'ять років із короткими перервами на оренди в «Свіндоні» та «Бірмінгемі».

Після двох сезонів у лондонському «Тоттнемі» перебрався в МЮ перед кампанією 2006/07. Провів на «Олд Траффорд» понад 10 років і завоював усі можливі трофеї. Каррік – п'ятиразовий чемпіон Англії, володар Кубка та шести Суперкубків Англії, тричі переможець Кубка ліги, тріумфатор Ліги чемпіонів 2007/08, Ліги Європи 2016/17 та Клубного чемпіонату світу.

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента Уле Гуннара Сульшера та Жозе Моурінью. Наприкінці 2021-го провів три матчі на чолі МЮ як в. о. головного тренера. У 2022-2025 роках тренував «Мідлсбро», а в середині січня цьогоріч повернувся у Манчестер.

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону 2025/26

У графіку «червоних дияволів» залишилося п'ять поєдинків. Удома манкуніанці зустрінуться з «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Натомість на виїзді МЮ протистоятиме «Сандерленду» та «Брайтону».

Наразі команда Карріка посідає третє місце. Перевага над шостою позицією завдяки перемозі над «Челсі» зросла до десяти очок. Для гарантії виходу до Ліги чемпіонів манкуніанцям достатньо набрати п'ять пунктів у п'яти фінальних турах.

До слова, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Нагадаємо, вундеркінд лондонського «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Теги: ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua