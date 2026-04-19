Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»

Фахівець готовий працювати з командою на повноцінній основі

Керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік прагне продовжити перебування біля керма манкуніанців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Англієць очолив МЮ у середині січня. Менеджмент «червоних дияволів» презентував Карріка як тимчасового тренера. Він повинен відпрацювати з манкуніанцями до кінця сезону.

«Мені подобається бути тут. Ви хочете бути частиною таких вечорів, частиною особливих речей, створити команду. Я не маю часових меж», – заявив молодий фахівець.

Напередодні «Манчестер Юнайтед» мінімально здолав лондонський «Челсі» в черговому турі чемпіонату Англії. Тепер в активі «червоних дияволів» 58 очок. Манкуніанці фактично гарантували собі вихід у Лігу чемпіонів на новий сезон.

Чим відомий Майкл Каррік

Уродженець Північного Тайнсайду, вихованець столичного «Вест Гема». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1999/2000 та провів у рідній команді п'ять років із короткими перервами на оренди в «Свіндоні» та «Бірмінгемі».

Після двох сезонів у лондонському «Тоттнемі» перебрався в МЮ перед кампанією 2006/07. Провів на «Олд Траффорд» понад 10 років і завоював усі можливі трофеї. Каррік – п'ятиразовий чемпіон Англії, володар Кубка та шести Суперкубків Англії, тричі переможець Кубка ліги, тріумфатор Ліги чемпіонів 2007/08, Ліги Європи 2016/17 та Клубного чемпіонату світу.

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента Уле Гуннара Сульшера та Жозе Моурінью. Наприкінці 2021-го провів три матчі на чолі МЮ як в. о. головного тренера. У 2022-2025 роках тренував «Мідлсбро», а в середині січня цьогоріч повернувся у Манчестер.

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону 2025/26

У графіку «червоних дияволів» залишилося п'ять поєдинків. Удома манкуніанці зустрінуться з «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Натомість на виїзді МЮ протистоятиме «Сандерленду» та «Брайтону».

Наразі команда Карріка посідає третє місце. Перевага над шостою позицією завдяки перемозі над «Челсі» зросла до десяти очок. Для гарантії виходу до Ліги чемпіонів манкуніанцям достатньо набрати п'ять пунктів у п'яти фінальних турах.

