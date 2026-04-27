Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ

Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу

Літній новачок розчарований втратою місця в основі «містян»

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Тіджані Рейндерс розгляне відхід із команди влітку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

Нідерландець випав із основної обойми «містян» у другій половині сезону. Окрім того, Рейндерс опинився під ризиком погіршити власне становище. Англійський гранд зібрався оновити центр поля у міжсезоння.

Рейндерс перебрався на «Етіхад» лише минулого літа. «Містяни» віддали за хавбека 54,9 млн євро. Нідерландець тоді підписав контракт із «Манчестер Сіті» до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні Рейндерс провів 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і вісім результативних передач. Раніше півзахисник захищав кольори італійського «Мілана» та «Валвейка», АЗ і «Зволле» на батьківщині.

