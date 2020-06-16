Справа Гандзюк: Мангера затримали і везуть до Печерського суду



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Наразі Мангера везуть до Києва

Суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генпрокурора про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

У справі вбивства активістки Катерини Гандзюк близько 7-ї ранку було затримано голову Херсонської облради Владислава Мангера. Наразі його доставляють до Києва до Печерського районного суду. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як нагадують в Офісі генпрокурора, рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Водночас лікарі надали довідку про те, що Мангера не можна транспортувати у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я.

Зазначимо, напередодні активісти повідомили про те, що Мангер прибув до Херсонського обласного кардіологічного диспансеру..

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.