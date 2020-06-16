Справа Гандзюк: Мангера затримали і везуть до Печерського суду
Суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генпрокурора про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
У справі вбивства активістки Катерини Гандзюк близько 7-ї ранку було затримано голову Херсонської облради Владислава Мангера. Наразі його доставляють до Києва до Печерського районного суду. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
«На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затримано підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на даний момент правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як нагадують в Офісі генпрокурора, рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.
Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.
Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Водночас лікарі надали довідку про те, що Мангера не можна транспортувати у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я.
Зазначимо, напередодні активісти повідомили про те, що Мангер прибув до Херсонського обласного кардіологічного диспансеру..