Мангер просить Зеленського відпустити його на фронт
Владислав Мангер перебуває під вартою – його звинувачують у замовленні нападу на херсонську чиновницю Катерину Гандзюк
Підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ. Заяву на ім'я президента Володимира Зеленського Мангер опублікував у Facebook.
«Шановний пане президенте України! Вибачте, що в такі важкі часи звертаюсь до Вас публічно, але я вже втретє з початку війни Росії з Україною прошу дозволити мені вступити до лав Збройних сил України і зі зброєю в руках боронити рідну землю», – окрім того написав Мангер.
Він наголосив, що зараз палає його рідна Херсонщина, його діти сидять у підвалах під обстрілами.
«Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога. Маю бойовий досвід, як доброволець брав участь в АТО. Вмію, знаю, як захищати свою Батьківщину. Тому ще раз прошу дозволити мені захищати рідну землю», – додав він.
На думку Владислава Мангера, сьогодні не на часі з’ясовувати, чому його тримають майже два роки під вартою.
«Виб’ємо ворога з України, повернемось до розгляду моєї справи в суді», – резюмував ексголова ОДА.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.