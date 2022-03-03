Мангер просить Зеленського відпустити його на фронт

Владислав Мангер перебуває під вартою – його звинувачують у замовленні нападу на херсонську чиновницю Катерину Гандзюк

Підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ. Заяву на ім'я президента Володимира Зеленського Мангер опублікував у Facebook.

«Шановний пане президенте України! Вибачте, що в такі важкі часи звертаюсь до Вас публічно, але я вже втретє з початку війни Росії з Україною прошу дозволити мені вступити до лав Збройних сил України і зі зброєю в руках боронити рідну землю», – окрім того написав Мангер.

Він наголосив, що зараз палає його рідна Херсонщина, його діти сидять у підвалах під обстрілами.

«Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога. Маю бойовий досвід, як доброволець брав участь в АТО. Вмію, знаю, як захищати свою Батьківщину. Тому ще раз прошу дозволити мені захищати рідну землю», – додав він.

На думку Владислава Мангера, сьогодні не на часі з’ясовувати, чому його тримають майже два роки під вартою.

«Виб’ємо ворога з України, повернемось до розгляду моєї справи в суді», – резюмував ексголова ОДА.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.