Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру та Левіну

Прокуратура просить призначити Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі

Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, передає УНН.

«Клопотання прокурора про продовження строків тримання Мангера та Левіна під вартою задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Мангеру до 27 березня без визначення розміру застави. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Левіну до 27 березня визначення розміру застави», – сказала суддя.

У січні 2022 року Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Прокуратура просить призначити Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 червня Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишньому керівникові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну. Вони перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.