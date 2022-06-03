Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції (відео)
Охоронці Ле Пен швидко прикрили їй голову, щоби вона не постраждала
Колишній кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала комуну Сент-Аман-Лез-О на півночі Франції, де зазнала нападу з боку місцевих жителів. Про це повідомляє газета Le Parisien.
На кадрах з місця подій видно, що в Марін Ле Пен та осіб, які її супроводжують, стали кидати яйця.
Охоронці Ле Пен швидко прикрили їй голову, щоби вона не постраждала.
Marine Le Pen a été visée par un jet d'oeuf cet après-midi à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Une commerçante a entendu des cris tels que "Nique ta mère, Marine".— Nicolas Berrod (@nicolasberrod) June 3, 2022
Le RN parle du geste d'un "marginal" et assure que Marine Le Pen "n'a même pas eu un éclat". - @le_Parisien pic.twitter.com/7wyO0sT894
Зазначається, що невдовзі вона змогла продовжити свій шлях.