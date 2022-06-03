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  3. Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції (відео)
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    Новини

    Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції (відео)

    Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції - Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції (відео)
    Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції
    фото: кадр з відео

    Охоронці Ле Пен швидко прикрили їй голову, щоби вона не постраждала

    Колишній кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відвідала комуну Сент-Аман-Лез-О на півночі Франції, де зазнала нападу з боку місцевих жителів. Про це повідомляє газета Le Parisien.

    На кадрах з місця подій видно, що в Марін Ле Пен та осіб, які її супроводжують, стали кидати яйця.

    Охоронці Ле Пен швидко прикрили їй голову, щоби вона не постраждала.

    Зазначається, що невдовзі вона змогла продовжити свій шлях.

    Теги: Франція Марін Ле Пен
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    Марін Ле Пен закидали яйцями на півночі Франції (відео)