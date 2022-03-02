«Аж штани загубили»: росіяни ганебно тікають, лишаючи військову техніку (відео)

Для окупантів єдиний спосіб вижити, це здатися в полон

Під Києвом українські військові знайшли покинутий російський танк

У місті Буча наші військові натрапили на цікаву знахідку.

«Дивіться, що я вам покажу! Це одна з найбільш новітніх технік російської армії. Це БМП-3. І вони покинули її просто тут на вулиці і втекли!» розповів солдат, що зняв усе на відео.

Найкумедніше, що окупанти так швидко втікали, що загубили штани на паркані, поруч з БМП.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що влада РФ привезла президента-втікача Віктора Януковича до Мінська та готує його до спецоперації для проголошення «президентом України». Таку інформацію розповсюдили українські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці. Офіс президента відреагував на цю інформацію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у такій феєричній історії з «Януковичем, який у Мінську» важливими є кілька аспектів.