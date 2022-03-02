Росія планує ввести воєнний стан, щоб придушити протести

Зараз у РФ відбувається евакуація «тих, хто може собі це дозволити»

У п’ятницю 4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ», – написав він у Twitter.

Все це для того, аби ввести тотальну заборону на мітинги, відключити зв'язок з зовнішнім світом, а також усіма накладеними на РФ обмеженнями – продовольчими та фінансовими.

«По всій країні зараз розпочинається евакуація тих, хто може собі це дозволити», – пише Подоляк.

Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2022

Також Банкова прокоментувала «нового президента України Януковича». В Офісі президента наголосили, що Росія нічого не тямить в українських реаліях та настроях громадян.

Додамо, що відтепер Мальта не даватиме росіянам і білорусам «золоті паспорти».

Крім того, акції Сбербанка на Лондонській біржі обвалилися до $0,01. Повідомляється, що обвал стався після оголошення Сбербанком інформації про вихід з європейського ринку.

Нагадаємо, Сбербанк підпав під жорсткі санкції США та ЄС. Відомо, що Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ.Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.