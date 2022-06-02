Мародерство у Чорнобилі: частина обладнання знайшлася у Білорусі

Вартість вкраденого росіянами обладнання у Чорнобилі оцінюють у більш ніж $135 млн

Частина вкраденої в лабораторіях Чорнобиля техніки знаходиться у Білорусі. Про це повідомив глава Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко у коментарі Washington Post.

За словами Крамаренка, вкрадене обладнання було частково оснащене GPS-маячками, і його можна відстежити.

«Ми бачимо, що частина знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщається територією Білорусі — Гомель, Мінськ, інші місця», – сказав він.

Крамаренко додав, що оцінює вартість заміни того, що було вкрадено Росією, більш ніж $135 мільйонів.

За даними Washington Post, війська РФ вкрали з Чорнобильської АЕС 698 комп'ютерів, 344 транспортні засоби, 1500 дозиметрів радіації та практично всі засоби пожежогасіння. Зазначається, що список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще доповнюється.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора оголосив про підозру у розкраданні майна Чорнобильської атомної електростанції російському генерал-майору поліції. Після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн.

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