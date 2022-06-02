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    Новини

    Мародерство у Чорнобилі: частина обладнання знайшлася у Білорусі

    Росіяни у Чорнобилі вкрали близько 700 комп'ютерів - Мародерство у Чорнобилі: частина обладнання знайшлася у Білорусі
    Росіяни у Чорнобилі вкрали близько 700 комп'ютерів
    фото з відкритих джерел

    Вартість вкраденого росіянами обладнання у Чорнобилі оцінюють у більш ніж $135 млн

    Частина вкраденої в лабораторіях Чорнобиля техніки знаходиться у Білорусі. Про це повідомив глава Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко у коментарі Washington Post.

    За словами Крамаренка, вкрадене обладнання було частково оснащене GPS-маячками, і його можна відстежити.

    «Ми бачимо, що частина знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщається територією Білорусі — Гомель, Мінськ, інші місця», – сказав він.

    Крамаренко додав, що оцінює вартість заміни того, що було вкрадено Росією, більш ніж $135 мільйонів.

    За даними Washington Post, війська РФ вкрали з Чорнобильської АЕС 698 комп'ютерів, 344 транспортні засоби, 1500 дозиметрів радіації та практично всі засоби пожежогасіння. Зазначається, що список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще доповнюється.

    Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора оголосив про підозру у розкраданні майна Чорнобильської атомної електростанції російському генерал-майору поліції. Після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів і промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Чорнобильська зона Україна окупація #stoprussia
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    Мародерство у Чорнобилі: частина обладнання знайшлася у Білорусі