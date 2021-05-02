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    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)

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    Одним із організаторів сьогодняшньої акції став &laquo;Національний корпус&raquo; - «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    Одним із організаторів сьогодняшньої акції став «Національний корпус»
    Фото: Telegram/nationalcorps

    Близько двох тисяч учасників заходу вшанували памʼять патріотів, розстріляних у центрі міста в 2014 році

    «Марш захисників міста», присвячений сьомій річниці трагічних подій 2014 року, розпочався в Одесі. Про це повідомляє на своїй сторінці в Telegram один із організаторів заходу – «Національний корпус».

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    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)
    «Марш захисників міста» розпочався в Одесі (фото, відео)

    За приблизними підрахунками організаторів, у заході беруть участь понад дві тисячі людей. Зібравшись на Соборній площі, учасники вирушили до парку імені Тараса Шевченка, де відбудеться мітинг. Біля меморіальної дошки учасники маршу вшанували пам’ять активістів Ігоря Іванова й Андрія Бірюкова, які загинули 2 травня 2014 року в центрі міста.

    Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі під час вуличних протистоянь від вогнепальних поранень загинули 6 протестувальників, ще 42 людини померли внаслідок пожежі в Одеському будинку профспілок. Росія скористалася трагедією на свою користь, представляючи її в ЗМІ як наслідок ставлення українців до росіян і російськомовних.

    Раніше повідомлялося, що у звʼязку із сьомою річницею трагічних подій 2 травня правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі.

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    Теги: ЗМІ Одеса слідство Національний корпус
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