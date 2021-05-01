Спецпризначенці та вхід на Куликове поле через фільтраційні пункти – в Одесі готуються до річниці подій 2 травня

Під час сьомої річниці подій 2 травня в Одесі за порядком слідкуватимуть дві з половиною тисячі правоохоронців

Куликове поле, де розташований Будинок профспілок, перевірять на наявність вибухівки

Під час сьомої річниці подій 2 травня в Одесі за порядком слідкуватимуть дві з половиною тисячі правоохоронців. Серед них – нацгвардійці і поліцейські, розповів «Суспільному» заступник начальника Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін.

За словами Махотіна, одне з головних завдань – не допустити провокацій. Для цього з інших областей до Одеси доправлять підрозділи спецпризначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Крім того, Куликове поле, де розташований Будинок профспілок, перевірять на наявність вибухівки та предметів, які можуть стати знаряддями злочину. Також вхід на Куликове поле та Соборну площу відбуватиметься лише через фільтраційні пункти. Усіх перевірятимуть на наявність небезпечних чи заборонених предметів. Після цього охочих вшанувати пам'ять загиблих пускатимуть у порядку черги, запевнив Махотін.

Паралельно в поліції планують посилити патрулювання на розі вулиць Дерибасівська та Преображенська.

«Перш за все, громадян, які перебуватимуть у стані алкогольного сп'яніння, ми будемо намагатися направити в інший бік, аби не створювати конфліктні ситуації на місці проведення заходів», – пояснив Махотін.

Заступник начальника Нацполіції області додав, що правоохоронці також слідкуватимуть за дотриманням карантинних обмежень, зокрема за недопущенням скупчення людей. Посиленні заходи безпеки у місті триватимуть до 9 травня.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ України заявили про можливі провокації з боку Російської Федерації на річницю подій 2 травня.

Також пізно ввечері, 26 квітня, в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку.

Напередодні у межах розслідування за фактом вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва повідомлено про підозру п'яти особам.