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    Річниця трагічних подій в Одесі

    Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі

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    Правоохоронці прагнуть попередити можливі провокації - Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі
    Правоохоронці прагнуть попередити можливі провокації
    Фото: mvs.gov.ua

    Територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів

    Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі. Посилені заходи безпеки пов’язані із сьомою річницею трагічних подій 2 травня.

    Територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у facebook.

    На Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської встановили так звані фільтраційні пункти. Довкола обох площ обмежено рух транспорту.

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    Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі
    Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі
    Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі
    Фото: mvs.gov.ua

    «Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень публічного порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які невдовзі розпочнуться в центральній частині міста», – ідеться у повідомленні.

    При цьому в МВС нагадали про дію карантинних правил та заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок.

    Раніше повідомлялося, що під час сьомої річниці подій 2 травня в Одесі за порядком слідкуватимуть дві з половиною тисячі правоохоронців. Серед них – нацгвардійці і поліцейські.


    Теги: МВС Одеса 2 травня Facebook безпека
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