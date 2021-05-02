Територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів

Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі. Посилені заходи безпеки пов’язані із сьомою річницею трагічних подій 2 травня.

Територію перевірили поліцейські-вибухотехніки на наявність небезпечних предметів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у facebook.

На Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць Канатної й Пироговської встановили так звані фільтраційні пункти. Довкола обох площ обмежено рух транспорту.

«Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень публічного порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих 2 травня 2014 року, які невдовзі розпочнуться в центральній частині міста», – ідеться у повідомленні.

При цьому в МВС нагадали про дію карантинних правил та заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та георгіївських (гвардійських) стрічок.

Раніше повідомлялося, що під час сьомої річниці подій 2 травня в Одесі за порядком слідкуватимуть дві з половиною тисячі правоохоронців. Серед них – нацгвардійці і поліцейські.



