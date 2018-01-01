Мартін МакДонах отримав «Золотий глобус» за кращий сценарій

МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі»

Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій. Про це повідомляється в офіційному твіттері премії. МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі». Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий



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МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі»

Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій.

Про це повідомляється в офіційному твіттері премії.

МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі».

Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану.

Congratulations to Martin McDonagh - Best Screenplay - Motion Picture - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (@3Billboards) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/d1DlNdDI5s — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 січня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.