Мартін МакДонах отримав «Золотий глобус» за кращий сценарій

Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій.

Про це повідомляється в офіційному твіттері премії.

МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі».

Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану.

