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    Мартін МакДонах отримав «Золотий глобус» за кращий сценарій

    МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі»
    Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій. Про це повідомляється в офіційному твіттері премії. МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі». Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий
    • Сьогодні, 05:29
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    МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі»

    Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій.

    Про це повідомляється в офіційному твіттері премії.

    МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі».

    Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану.

    Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

    Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

    У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

    Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

    Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

    В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

    Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

    Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    телебачення кіно серіал
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