Мартін МакДонах отримав «Золотий глобус» за кращий сценарій
- Сьогодні, 05:29
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МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі»
Англійський режисер і сценарист Мартін МакДонах отримав премію «Золотий глобус» за кращий сценарій.
Про це повідомляється в офіційному твіттері премії.
МакДонах написав сценарій до фільму «Три білборда на кордоні Еббінг, штат Міссурі».
Фільм вже був відзначений премією - актор Сем Рокуелл завоював «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану.
Congratulations to Martin McDonagh - Best Screenplay - Motion Picture - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (@3Billboards) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/d1DlNdDI5s— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».
Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.
У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».
Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.
Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.
В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.
Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.