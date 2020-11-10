Мер Черкас Бондаренко заразився коронавірусною інфекцією

Хвороба у мера проходить без симптомів

Мер Черкас Анатолій Бондаренко здав позитивний тест на коронавірус. Про це міський голова Черкас розповів у Facebook.

Він зазначив, що знаходиться на самоізоляції з четверга, коли здав тест.

«Почуваю себе добре. Працюю дистанційно, розбираюся з документами», – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

В той же час, мер Миколаєва Сєнкевич захворів на Covid-19.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

Також, на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.