  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мер Черкас Бондаренко заразився коронавірусною інфекцією

    • Розсилка
    Мер працює дистанційно - Мер Черкас Бондаренко заразився коронавірусною інфекцією
    Мер працює дистанційно

    Хвороба у мера проходить без симптомів

    Мер Черкас Анатолій Бондаренко здав позитивний тест на коронавірус. Про це міський голова Черкас розповів у Facebook.

    Він зазначив, що знаходиться на самоізоляції з четверга, коли здав тест.

    «Почуваю себе добре. Працюю дистанційно, розбираюся з документами», – сказав Бондаренко.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

    Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

    Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

    До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

    Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    В той же час, мер Миколаєва Сєнкевич захворів на Covid-19.

    Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також  Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом

    Також, на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

    мер Facebook коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies