ДТП на об'їзній Вінниці: вантажівка врізалась у мікроавтобус



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У Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об'їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705»

У результаті аварії травмувався водій однієї з автівки. Він госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні.

Аварія сталась близько 8.30 19 грудня неподалік повороту на селище Сальник.

30-річний водій вантажного автомобіля, не обравши безпечного інтервалу, допустив бокове зіткнення з запаркованим автомобілем «ГАЗ».

У результаті зіткнення постраждав 70-річний водій «ГАЗелі», житель міста Бар, який у момент зіткнення знаходився біля своєї машини. Він з політравмою, численними переломами та травмою голови доставлений у реанімаційне відділення лікарні.

Водій вантажівки освідуваний. Він тверезий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правопорушнику загрожує покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.