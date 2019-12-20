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    ДТП на об'їзній Вінниці: вантажівка врізалась у мікроавтобус

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    ДТП на об'їзній Вінниці: вантажівка врізалась у мікроавтобус

    У Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об'їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705»

    У результаті аварії травмувався водій однієї з автівки. Він госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні.

    Аварія сталась близько 8.30 19 грудня неподалік повороту на селище Сальник.

    30-річний водій вантажного автомобіля, не обравши безпечного інтервалу, допустив бокове зіткнення з запаркованим автомобілем «ГАЗ».  

    У результаті зіткнення постраждав 70-річний водій «ГАЗелі», житель міста Бар, який у момент зіткнення знаходився біля своєї машини. Він з політравмою, численними переломами та травмою голови доставлений у реанімаційне відділення лікарні.

    Водій вантажівки освідуваний. Він тверезий.    

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правопорушнику загрожує покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

    ДТП Вінниця вантажівки водій
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