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    У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин

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    У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин - У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин
    У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин
    Фото: wtop

    Поліція штату Вірджинія заявила, що масова аварія сталася через туман і лід

    У східній Вірджинії У Сполучених Штатах Америки через туман і лід від 35 до 45 машин потрапили в аварію.

    Про це повідомляє CNN.

    За повідомленнями влади, стовпотворіння автомобілів в 50 милях на схід від Річмонда закрило обидві сторони автомагістралі між штатами.

    Поліція штату Вірджинія заявила, що масова аварія сталася через туман і лід.

    Правоохоронці не повідомили, скільки людей постраждало, але відповіли, що люди отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема і ті, що становлять загрозу для життя.

    Нагадаємо, у ДТП на Київщині постраждало немовля.

    Як повідомлялося, у Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об’їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705».

    ДТП США аварія поліція
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