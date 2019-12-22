У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин



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У США на шосе зіткнулися відразу близько 40 машин Фото: wtop

Поліція штату Вірджинія заявила, що масова аварія сталася через туман і лід

У східній Вірджинії У Сполучених Штатах Америки через туман і лід від 35 до 45 машин потрапили в аварію.

Про це повідомляє CNN.

За повідомленнями влади, стовпотворіння автомобілів в 50 милях на схід від Річмонда закрило обидві сторони автомагістралі між штатами.

Поліція штату Вірджинія заявила, що масова аварія сталася через туман і лід.

Правоохоронці не повідомили, скільки людей постраждало, але відповіли, що люди отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема і ті, що становлять загрозу для життя.

Нагадаємо, у ДТП на Київщині постраждало немовля.

Як повідомлялося, у Вінниці на вулиці Житомирське шосе, що є частиною вінницької об’їзної, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «ЗІЛ» та «ГАЗ 2705».