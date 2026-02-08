Генштаб уточнив наслідки удару по полігону «Капустин Яр»

Сили оборони поділилися успіхами бойової роботи на окупованих територіях

Унаслідок ураження Державного центрального міжвидового полігону Міноборони РФ «Капустин Яр» в Астраханській області пошкоджено технічну споруду обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус та складу матеріально-технічного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, у ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Вчора поблизу населеного пункту Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.

Також на ТОТ Донецької області, в районі населеного пункту Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, 5 лютого Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили інфраструктуру полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. «Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго», – йшлося у повідомленні.

До слова, в ніч на 7 лютого СБУ уразила Редкінський дослідний хімзавод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.