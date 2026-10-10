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Авіаколапс у Москві: через атаку дронів затримано сотні рейсів (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Авіаколапс у Москві: через атаку дронів затримано сотні рейсів (відео)
Атака дронів паралізувала аеропорти Москви
скриншот

Вночі 10 жовтня жителі Підмосков'я чули вибухи

У ніч проти 10 жовтня московські аеропорти тимчасово припинили приймати та відправляти літаки через масовану атаку безпілотників. Унаслідок обмежень сотні авіарейсів затримано або скасовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Найбільше змін у розкладі зафіксовано в аеропортах Внуково та Шереметьєво. У Внуково затримано або скасовано понад 100 рейсів, у Шереметьєво – близько 80. Ще кілька десятків рейсів зазнали змін в аеропорту Домодєдово.

Водночас російське видання MSK1 повідомляє щонайменше про 370 затриманих авіарейсів у московських аеропортах.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня в напрямку Московського регіону нібито летіли 403 безпілотники. За його словами, більшість дронів перехопили на значній відстані від столиці, а ще 25 начебто знищили на підльоті до Москви. 

Зранку жителі Наро-Фомінська та південних районів Москви повідомляли про звуки вибухів. Через загрозу безпілотників уночі в московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Станом на 08:50 усі обмеження скасували, проте затримки та скасування рейсів тривали.

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Теги: Москва росія росіяни дрон безпілотник аеропорт авіація

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