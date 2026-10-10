Авіаколапс у Москві: через атаку дронів затримано сотні рейсів (відео)

Вночі 10 жовтня жителі Підмосков'я чули вибухи

У ніч проти 10 жовтня московські аеропорти тимчасово припинили приймати та відправляти літаки через масовану атаку безпілотників. Унаслідок обмежень сотні авіарейсів затримано або скасовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Найбільше змін у розкладі зафіксовано в аеропортах Внуково та Шереметьєво. У Внуково затримано або скасовано понад 100 рейсів, у Шереметьєво – близько 80. Ще кілька десятків рейсів зазнали змін в аеропорту Домодєдово.

Водночас російське видання MSK1 повідомляє щонайменше про 370 затриманих авіарейсів у московських аеропортах.

✈️В аеропортах РФ затримали та скасували сотні рейсів через нічну атаку безпілотників За даними росЗМІ, у московських аеропортах затримали щонайменше 370 рейсів. Найбільше – у Внуково (понад 100) та Шереметьєво (близько 80). Уранці обмеження на роботу аеропортів зняли, але розклад рейсів продовжує змінюватися. #хроніки_оркостану — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня в напрямку Московського регіону нібито летіли 403 безпілотники. За його словами, більшість дронів перехопили на значній відстані від столиці, а ще 25 начебто знищили на підльоті до Москви.

Зранку жителі Наро-Фомінська та південних районів Москви повідомляли про звуки вибухів. Через загрозу безпілотників уночі в московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Станом на 08:50 усі обмеження скасували, проте затримки та скасування рейсів тривали.