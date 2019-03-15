Масове отруєння школярів у Дніпрі: вже захворіли 115 дітей



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12 учнів 112 школи у Дніпрі госпіталізовані із симптомами гострих кишкових розладів

Медики підозрюють у дітей кишкову інфекцію або ротавірус

На погане самопочуття поскаржилися вже понад 115 дітей – учнів, що відвідують одну і ту ж школу у Дніпрі. Про це повідомили у правоохоронних органах, пише УНН.

Як напередодні повідомляв «Главком», отруєння сталося у школі № 112 в Шевченківського району Дніпра. 14 березня з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів. Як стало відомо щонайменше 115 з відсутніх школярів поскаржились на погане самопочуття. Слід додати, що заняття в цій школі тимчасово відвідують учні спецшколи. З них 44 школярі не відвідують навчання через погане самопочуття.

Станом на сьогодні 12 учнів госпіталізовано. Підозрюється кишкова інфекція або ротавірус.

За даним фактом слідчими Шевченківського ВП м. Дніпро кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в с. Первомайське на Миколаївщині учень 11-го класу приніс у школу перцевий балон та розпилив газ. В результаті 19 дітей та один працівник школи відчули погіршення стану здоров’я та звернулись до медиків.