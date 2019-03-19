Масове отруєння школярів у Дніпрі: усіх дітей виписали з лікарні



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Всі учні дніпровської школи № 112, які були госпіталізовані з діагнозом «гостра кишкова інфекція», виписані додому

У Дніпрі виписали з лікарні усіх учнів школи, де сталося масове захворювання

Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Станом на 18 березня всі учні дніпровської школи № 112, які були госпіталізовані з діагнозом «гостра кишкова інфекція», виписані додому. Всього до лікарень потрапило 14 дітей, іще одна дитина лікувалася амбулаторно вдома.

Зазначається, що 343 так званих контактних учні школи та 15 потерпілих перебувають під контрольним наглядом лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Як раніше повідомляв «Главком», отруєння сталося у школі № 112 в Шевченківського району Дніпра. 14 березня з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів.

Як стало відомо щонайменше 115 з відсутніх школярів поскаржились на погане самопочуття. Слід додати, що заняття в цій школі тимчасово відвідують учні спецшколи. З них 44 школярі не відвідують навчання через погане самопочуття.