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    У світі

    В Індії спалахнули масові протести через закон про громадянство – є загиблі

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    В Індії спалахнули масові протести через закон про громадянство – є загиблі
    Фото: Twitter.com/akshaykolkata

    В результаті вогнепальних поранень загинули дві людини

    У місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закон про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини.

    Про це повідомляє ВВС.

    Поліція повідомила про двох загиблих в результаті вогнепальних поранень, 25 поранених протестувальників і 50 травмованих поліцейських. Ще 85 демонстрантів були арештовані і тисячі затримано.

    Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи вони потрапили в Індію незаконно.

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    Як повідомлялося, Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан.

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