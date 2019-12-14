В Індії спалахнули масові протести через закон про громадянство – є загиблі



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Фото: Twitter.com/akshaykolkata

В результаті вогнепальних поранень загинули дві людини

У місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закон про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє ВВС.

Поліція повідомила про двох загиблих в результаті вогнепальних поранень, 25 поранених протестувальників і 50 травмованих поліцейських. Ще 85 демонстрантів були арештовані і тисячі затримано.

Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи вони потрапили в Індію незаконно.

Як повідомлялося, Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан.