Майже 47% українців негативно оцінюють діяльність фракції «Слуга народу», - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише 23% опитаних вважають, що «монобільшість» у Раді принесе країні позитивні наслідки Фото: Ян Доброносов / facebook.com

36% опитаних вважають, що сформована у парламенті більшість у складі однієї партії принесе країні більше негативних наслідків

46,9% українців негативно оцінюють діяльність політичної партії «Слуга Народу», при цьому 36,3% - вважають, що монобільшість у парламенті несе негативні наслідки. Такі дані, за результатами проведених соціологічних досліджень опублікував Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Відповідно до проведеного соціологічного дослідження, респонденти частіше негативно оцінюють діяльність фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді. 47% опитаних відповіли, що ставляться до діяльності партії «швидше негативно» і «вкрай негативно». Ця оцінка істотно погіршилася у порівнянні з вереснем 2019, коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

Крім того, 36% опитаних вважають, що сформована у парламенті більшість у складі однієї партії принесе країні більше негативних наслідків. У вересні 2019 більшість опитаних (52%) вважали, що це буде більше позитивних наслідків для країни. При цьому, тільки 23% опитаних вважають, що «монобільшість» принесе країні позитивні наслідки.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.