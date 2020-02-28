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    Майже 47% українців негативно оцінюють діяльність фракції «Слуга народу», - опитування

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    Лише 23% опитаних вважають, що &laquo;монобільшість&raquo; у Раді принесе країні позитивні наслідки - Майже 47% українців негативно оцінюють діяльність фракції «Слуга народу», - опитування
    Лише 23% опитаних вважають, що «монобільшість» у Раді принесе країні позитивні наслідки
    Фото: Ян Доброносов / facebook.com

    36% опитаних вважають, що сформована у парламенті більшість у складі однієї партії принесе країні більше негативних наслідків

    46,9% українців негативно оцінюють діяльність політичної партії «Слуга Народу», при цьому 36,3% - вважають, що монобільшість у парламенті несе негативні наслідки. Такі дані, за результатами проведених соціологічних досліджень опублікував Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

    Відповідно до проведеного соціологічного дослідження, респонденти частіше негативно оцінюють діяльність фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді. 47% опитаних відповіли, що ставляться до діяльності партії «швидше негативно» і «вкрай негативно». Ця оцінка істотно погіршилася у порівнянні з вереснем 2019, коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

    Крім того, 36% опитаних вважають, що сформована у парламенті більшість у складі однієї партії принесе країні більше негативних наслідків. У вересні 2019 більшість опитаних (52%) вважали, що це буде більше позитивних наслідків для країни. При цьому, тільки 23% опитаних вважають, що «монобільшість» принесе країні позитивні наслідки.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    соцопитування партії партія Слуга народу населення
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