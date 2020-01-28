У Мінфіні розповіли, хто купив 10-річні євробонди



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Україна випустила євробонди на €1,25 млрд за найдешевшими в історії ставками

Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 млрд євро з прибутковістю 4,375% і з погашенням у 2030 році

Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 млрд євро з прибутковістю 4,375% і з погашенням у 2030 році. Цінні папери перебувають в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами міністерки фінансів Оксани Маркаровоъ, українські 10-річні євробонди придбали 200 інвестиційних фондів з 31 країни.

Облігації здебільшого розмістили серед фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%). Частка банків склала всього 2%.

Інвестори з Великобританії, США та країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні. Їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії і країн Близького Сходу купили 5% випуску.

Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування держбюджету, зазначають у Мінфіні.

22 січня Україна повідомила про випуск облігацій зовнішньої державної позики з 10-річним терміном обігу, деномінованих у євро. BNP Paribas, jp Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як загальні лід-менеджери і спільні букранери транзакції.