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    «Майже президент» Разумков за показником довіри доганяє Зеленського

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    Рейтинг довіри серед політиків у українців очолили Зеленський та Разумков - «Майже президент» Разумков за показником довіри доганяє Зеленського
    Рейтинг довіри серед політиків у українців очолили Зеленський та Разумков
    Фото: Верховна Рада

    Найменше українці довіряють генеральній прокурорці Ірині Венедиктовій

    За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 15-17 листопада 2020 року, власне рейтинг довіри до політиків поки що очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних ( 51% же не довіряють). На другому місці після Зеленського опинився спікер парламенту Дмитро Разумков, який в нещодавньому інтерв’ю німецькому виданню зізнався, що він «в деякій мірі вже президент».  Отже, голові Верховної Ради довіряють 32% опитаних українців, 36% - не довіряють, ще 26% заявили, що взагалі його не знають.

    Далі уподобання українців виглядають таким чином:

    • Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% - не довіряють.
    • Юрію Бойку довіряють 24%, 52% - не довіряють.
    • Петру Порошенку  довіряють 23%, 74% - не довіряють.
    • Арсену Авакову довіряють 22%, 67% - не довіряють.
    • Денису Шмигалю довіряють 18%, 54% - не довіряють, майже чверть не чули про такого.
    • Максиму Степанову довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого),
    • Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого),
    • Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).


    Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

    Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020.

    Теги: Верховна Рада соцопитування рейтинг українці Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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