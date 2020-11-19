«Майже президент» Разумков за показником довіри доганяє Зеленського

Найменше українці довіряють генеральній прокурорці Ірині Венедиктовій

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 15-17 листопада 2020 року, власне рейтинг довіри до політиків поки що очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних ( 51% же не довіряють). На другому місці після Зеленського опинився спікер парламенту Дмитро Разумков, який в нещодавньому інтерв’ю німецькому виданню зізнався, що він «в деякій мірі вже президент». Отже, голові Верховної Ради довіряють 32% опитаних українців, 36% - не довіряють, ще 26% заявили, що взагалі його не знають.

Далі уподобання українців виглядають таким чином:

Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% - не довіряють.

Юрію Бойку довіряють 24%, 52% - не довіряють.

Петру Порошенку довіряють 23%, 74% - не довіряють.

Арсену Авакову довіряють 22%, 67% - не довіряють.

Денису Шмигалю довіряють 18%, 54% - не довіряють, майже чверть не чули про такого.

Максиму Степанову довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого),

Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого),

Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).



Опитування проводилося серед українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020.