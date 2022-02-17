Майже весна: прогноз погоди на 17 лютого

Сьогодні на більшій частині нашої території прогнозуються дощ та мокрий сніг, сонячно буде лише на півдні

У четвер в Україні подекуди буде до +14

У четвер, 17 лютого, в Україні подекуди пройде невеликий дощ, на Лівобережжі з мокрим снігом. Удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний дощ. Такі дані Укргідрометцентру.

У північно-східній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, вдень у всій країні пориви 15-20 м/с,

Температура вночі 0-5°С тепла, у східній частині до 2°С морозу. Вдень 3-8°С тепла, у південній частині +9…+14°С.

У Карпатах уночі невеликий сніг, удень значний мокрий сніг із дощем. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с.

У Києві у ніч на четвер невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень 15-20 м/с. Температура вночі +2…+4°С тепла, вдень +5…+7°С.

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