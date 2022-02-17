  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Майже весна: прогноз погоди на 17 лютого

    графіка
    Сьогодні на більшій частині нашої території прогнозуються дощ та мокрий сніг, сонячно буде лише на півдні - Майже весна: прогноз погоди на 17 лютого
    Сьогодні на більшій частині нашої території прогнозуються дощ та мокрий сніг, сонячно буде лише на півдні
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    У четвер в Україні подекуди буде до +14

    У четвер, 17 лютого, в Україні подекуди пройде невеликий дощ, на Лівобережжі з мокрим снігом. Удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний дощ. Такі дані Укргідрометцентру.

    У північно-східній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями ожеледиця.

    Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, вдень у всій країні пориви 15-20 м/с,

    Температура вночі 0-5°С тепла, у східній частині до 2°С морозу. Вдень 3-8°С тепла, у південній частині +9…+14°С.

    У Карпатах уночі невеликий сніг, удень значний мокрий сніг із дощем. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с.

    ukraine_92

    У Києві у ніч на четвер невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень 15-20 м/с. Температура вночі +2…+4°С тепла, вдень +5…+7°С.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам весною.

    Раніше бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна.

    Читайте також:



    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер весна дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майже весна: прогноз погоди на 17 лютого