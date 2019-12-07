Пранкер Джокер «розвів» чергового «слугу народа»: опубліковано переписку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пранкер Джокер опублікував переписку з претенденткою на посаду голови зовнішньополітичного комітету парламенту Галиною Михайлюк

Джокер «злив» переписку з конкуренткою Ясько на посаду голови комітету

Пранкер Джокер від імені нардепа з «Європейської солідарності« Ірини Геращенко поспілкувався з обраницею від «Слуги народу» Галиною Михайлюк, яка претендує на місце Богдана Яременка.

Відповідну переписку Джокер опублікував у своєму Телеграм-каналі.

Михайлюк, як відомо, є претенденткою на посаду глави зовнішньополітичного комітету ВРУ. Яременка відсторонили від цієї посади після його переписок з повіями у ВРУ.

Наводимо переписку пранкера зі «Слугою народу»:

Джокер: Привіт, Галино, тебе будуть на голову комітету висувати? Ми готові тебе підтримати і вважаю Слава теж підтримає!

Михайлюк: Доброго дня! Дякую за підтримку! Поки невідомо, але я знімати свою кандидатуру не буду і планую йти до кінця.

Джокер: А чого не хочуть? Ти дійсно одна з найсильніших, я не бачу тебі альтернативи ...

Михайлюк: Це все розуміють ...

Джокер: ОП (Офіс президента – ред.) Не хоче ?? Хочуть керованих??

Михайлюк: Тут поки немає спільної позиції, у кожного своя. Це теж

Джокер: Хто проти тебе? Нас більше 20 і Слава підтримає, не вистачить?

Михайлюк: ВП взагалі не знав про наші фракційні розклади)) Не знаю, хто був проти раніше, але зараз керівництво фракції вже точно проти))

Джокер: Коломойського люди за тебе я дивлюся, виходить проти керівництво?

Михайлюк: Люди за мене, але керівництво фракції тепер принципово проти))

Джокер: Може поговорити з Арахамією? Якщо не ти, то це буде дуже складно, крім тебе з цією посадою ніхто не впорається

Михайлюк: Я з ним говорила

Джокер: Що говорить?

Михайлюк: Кожен раз різні байки

Джокер: А чому він говорив, що ти перевірки СБУ не пройшла?

Михайлюк: Це все наклеп. Я вчора змусила його спростувати це

Джокер: Жах, просто жах, навіщо вони це роблять. Вони Ясько хочуть яка повний 0, це жах, я так нервую

Михайлюк: У кожного кандидата свої достоїнства

Джокер: Як тобі допомогти?

Михайлюк: Все буде добре, спасибі Вам за підтримку.

Раніше народні депутати не змогли призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепа від «Слуги народу» Єлизавету Ясько. Незгода в Раді викликала те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка і призначити Ясько.

Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.